«Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в откровенном бюстгальтере

Канадская модель Микайла Демайтер, которую поклонники окрестили «самой сексуальной хоккеисткой в мире», поделилась с подписчиками снимками с новой откровенной фотосессии. Пост в соцсети набрал 58,6 тыс. лайков.

На представленных в Instagram* кадрах можно увидеть 24-летнюю модель, облаченную в белоснежный горнолыжный комбинезон. Манекенщица расстегнула его, чтобы продемонстрировать на камеру свою грудь в черном атласном бюстгальтере.

Образ знаменитости дополняли макияж в натуральных тонах и распущенные волосы. В качестве аксессуаров она выбрала золотую цепь с кулоном, браслеты и кольца.

«Серия фотографий, чтобы доказать, что ангелы действительно существуют», — подписала пост Демайтер.

Ранее 50-летняя американская актриса Ева Лонгория стала главной героиней нового выпуска журнала Madame Figaro. Звезда «Отчаянных домохозяек» снялась в одном жакете на голое тело.

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