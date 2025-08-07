сегодня в 19:38

Самая мощная за два месяца магнитная буря ожидается 8 августа

Сильная магнитная буря прогнозируется на Земле 8 августа. Она будет самой мощной за последние два месяца, следует из данных на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Мощная солнечная вспышка уровня М4.4, произошедшая 5 августа, вызвала выброс массы, который окажет существенное влияние на нашу планету. Облако плазмы подойдет к Земле 8 августа.

В этот день ожидается самая мощная за два месяца магнитная буря. Она достигнет пика около 7 часов утра. Буря будет мощностью 6 баллов по девятибалльной шкале, что соответствует уровню G2.

События такого масштаба считаются средними по силе. Однако они могут воздействовать на энергетические системы, а также на распространение радиоволн.

При этом начало ухудшения геомагнитной обстановки прогнозируется уже в ночь с четверга на пятницу.

7 августа на Солнце произошли две мощные вспышки класса М. Одна была уровня М2.2, другая — М3.9.