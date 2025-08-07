сегодня в 16:06

Вторая за день мощная вспышка произошла на Солнце

В четверг на Солнце зафиксировали 7 вспышек. Две из них были класса М, сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Мощные вспышки произошли утром. Одна была уровня М2.2, другая достигла балла М3.9. Она оказалась второй по мощности в августе.

Также 7 августа на Солнце произошли 5 вспышек класса С. Они считаются слабыми.

Самая мощная на данный момент вспышка на Солнце в августе была зарегистрирована во вторник. Она была уровня М4.4.

Ученые отметили, что Солнце перешло в режим накопления энергии, из-за чего могут формироваться крупные взрывы.

Ранее россиянам рассказали, как активность Солнца влияет на здоровье. По словам врачей, до 70% всех инфарктов происходит во время магнитных бурь.