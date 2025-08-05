Россиянам рассказали, как активность Солнца влияет на здоровье

сегодня в 13:22

Врач Кашаба: до 70% всех инфарктов происходит во время магнитных бурь

Врач-педиатр Игорь Кашаба рассказал, что солнечная активность и связанные с ней изменения электромагнитного поля негативно сказываются на здоровье человека, сообщает «Крым 24» .

«Наша кровь, она содержит все эритроциты на своей оболочке, содержит, соответственно, заряд электрический, поэтому любое изменение электромагнитного поля и любое внешнее какое-то влияние не может не сказываться на организме», — отметил он.

Врач добавил, что изменяющиеся условия способны негативно отражаться на самочувствии людей, страдающих от болезней сердца и сосудов, провоцируя возникновение инфарктов и инсультов.

До 70% инфарктов происходит именно в период электромагнитных бурь, подчеркнул Кашаба.