Россиянам рассказали, как активность Солнца влияет на здоровье
Врач Кашаба: до 70% всех инфарктов происходит во время магнитных бурь
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Врач-педиатр Игорь Кашаба рассказал, что солнечная активность и связанные с ней изменения электромагнитного поля негативно сказываются на здоровье человека, сообщает «Крым 24».
«Наша кровь, она содержит все эритроциты на своей оболочке, содержит, соответственно, заряд электрический, поэтому любое изменение электромагнитного поля и любое внешнее какое-то влияние не может не сказываться на организме», — отметил он.
Врач добавил, что изменяющиеся условия способны негативно отражаться на самочувствии людей, страдающих от болезней сердца и сосудов, провоцируя возникновение инфарктов и инсультов.
До 70% инфарктов происходит именно в период электромагнитных бурь, подчеркнул Кашаба.