Самая многодетная семья Реутова получила жилищный сертификат на 40 млн рублей

Подмосковной семье Гаглоевых с десятью детьми из Реутова вручили жилищный сертификат на 40 млн рублей, сообщили в пресс-службе округа.

«Вручили жилищный сертификат семье Гаглоевых — самой многодетной в Реутове. У Игоря и Ангелины десять детей: 7 дочек и 3 сына. За последние 15 лет эта сумма стала самой крупной социальной выплатой в Подмосковье», — написал глава Реутова Филипп Науменко в своем Telegram-канале

Деньги реутовчане планируют потратить на приобретение собственного жилья.

«Эмоции положительные, волнительные и даже новые для всех нас. Потратить деньги планируем на частный дом с земельным участком, — поделился многодетный отец Игорь Владимирович. — О большой семье мы мечтали всегда. Самое главное, чтобы дети людьми выросли хорошими».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.