«Сама виновата»: суд в РФ запретил видео психолога, оправдывавшего изнасилования

Правоохранителей заинтересовало видео блогера-психолога Станислава Г., в котором он заявлял, что изнасилованная женщина сама притянула к себе насильника своей «мужской энергией». В итоге Бутырский суд запретил данный ролик, сообщает Baza .

Психолог в видео утверждал, что задача женщины — «развивать в себе чувственность», а насильники якобы помогают в этом.

«Он (насильник — ред.) в жесткой форме давал ей почувствовать себя слабой, чтобы она переставала быть сильной и у нее развивалась чувственность», — сказал мужчина.

Он также заявил, что жертвы должны «мысленно поблагодарить» насильников за то, что те «помогли им раскрыть свою чувственность».

Бутырский суд установил, что в ролике психолога представлена информация, которая оправдывает насилие. Распространение данного видео запретили.

Ранее житель Якутии изнасиловал и убил девушку. После гибели жертвы он упаковал ее труп в полиэтилен, затем отнес за автобусную остановку и засыпал снегом.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.