Сальмонеллу обнаружили в рыбе после отравлений в петербургском ресторане

В ресторане «Токио Сити» Санкт-Петербурга произошла серия отравлений. В рыбе, которую поставляли в заведение, нашли сальмонеллу и листерию, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале .

Всего было выявлено 23 случая острой кишечной инфекции. В связи с этим в ресторане «Токио Сити» на пр. Сизова, д. 9, принадлежащем ООО «Инфинити», было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование.

Рыбу в заведение поставляло ООО «Гавань». В результате лабораторных исследований в ней были обнаружены Salmonella и Listeria monocytogenes. Отмечается, что к поставщику филе форели мороженное в вакуумной упаковке поступило от производителя ООО «Остров Аквакультура».

В ООО «Гавань» в результате проверки были обнаружены нарушения в поточности технологических процессов и поврежденные поддоны, на которых хранилась рыба. Кроме того, санитарное содержание помещений было в неудовлетворительном состоянии, текущая дезинфекция не осуществлялась, а дезинфекция автотранспорта проводилась с нарушением санитарных норм.

Суд назначил наказание поставщику в виде приостановления деятельности на 90 суток за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ. Деятельность ООО «Инфинити» на Сизова приостановлена судом на 30 суток, так как компанию признали виновной по ст. 6.6 КоАП РФ.