Стала известна возможная причина массового отравления петербуржцев

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Жители Петербурга могли отравиться роллами с крабом и креветкой

В Санкт-Петербурге возросло количество госпитализаций в инфекционные стационары по причине отравлений. У пострадавших наблюдается одна общая черта — все они побывали в известных японских ресторанах, сообщает «Бриф24» .

В понедельник, 25 ноября, у людей поднялась температура, и появились другие симптомы отравления.

24 ноября, в воскресенье вечером, компания друзей заказывала различные салаты, а также мясные и рыбные блюда. Все пострадавшие ели роллы с крабом и креветками. Их госпитализировали.

Роспотребнадзор незамедлительно провел проверку в суши-баре на улице Сизова. Заведение временно закрыли из-за обнаружения сальмонеллы в рыбе.

Между тем врач рассказала, почему опасно есть недостаточно приготовленное мясо — в нем содержатся бактерии, которые могут стать причиной гастроэнтерита. Среди этих бактерий: кампилобактер, сальмонелла, клостридии, кишечная палочка, листерия и другие.