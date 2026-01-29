Салат с историей: как у новых блюд появляются имена

Куриное филе, моцарелла и айсберг с медово-горчичной заправкой — новый салат под названием Нигора. Его назвали так из-за мотивов, напоминающих о вкусах родины повара, которая придумала блюдо за 8 минут. Об этом сообщили в пресс-службе «ВкусВилла».

Нигора работает в сети почти два года. Она начинала путь помощником повара, а сегодня в статусе наставника уже сама обучает новых сотрудников. Идея авторского салата появилась благодаря вкусам с ее родины — Нигора взяла за основу традиционное сочетание, которое пробовала дома, и адаптировала его под предпочтения покупателей.

Решающим моментом стал финал ежегодного конкурса «Мастера вкусов». Участники работали в режиме шоу: на приготовление авторского блюда давалось всего восемь минут. Пока другие экспериментировали со сложными техниками, Нигора сделала ставку на понятный вкус и баланс ингредиентов. Жюри признало рецепт лучшим.

Название Нигора появилось спонтанно прямо во время дегустации. Когда автора спросили, как назвать блюдо, она предложила перечислить состав, но лидеры компании решили иначе.

«Мы хотим, чтобы за продуктами стояли живые люди. Назвать салат именем Нигоры — самый честный способ признать талант человека, который его создал», — рассказал лидер обучения сети Александр Бухтояров.

Сама Нигора до последнего держала участие в конкурсе в секрете. Коллеги узнали о ее победе только тогда, когда увидели новинку со знакомым именем. Для команды эта история стала подтверждением того, что в компании каждый может влиять на продукт, а имя на этикетке — это реальная возможность для любого профи.

«Появление Нигоры в меню — это история о том, как профессиональное признание обретает конкретную форму и вкус. Для нас — это еще один способ сказать спасибо своим людям за талант и вовлеченность, которые делают сервис по-настоящему живым», — отметила менеджер по маркетингу бренда работодателя Екатерина Прокошина.

