сегодня в 10:53

Сайт и приложение СДЭК перестали загружаться в ряде регионов России

Россияне массово пожаловались на проблемы в функционировании логистической компании СДЭК. Наблюдается сбой в работе сайта и приложения фирмы — они не загружаются, сообщает SHOT .

Ряд пользователей пожаловался, что не может зайти в личный кабинет.

О сбоях рассказали пользователи из разных регионов, среди них Новгородская область, Хакасия, Екатеринбург. Количество жалоб значительно выросло за последние полчаса.

1 августа в работе СДЭК зафиксировали массовые неполадки. Пользователи не могли зайти на сайт, в приложение и проверить статус посылок.