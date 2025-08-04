Сайт и приложение СДЭК перестали загружаться в ряде регионов России
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Россияне массово пожаловались на проблемы в функционировании логистической компании СДЭК. Наблюдается сбой в работе сайта и приложения фирмы — они не загружаются, сообщает SHOT.
Ряд пользователей пожаловался, что не может зайти в личный кабинет.
О сбоях рассказали пользователи из разных регионов, среди них Новгородская область, Хакасия, Екатеринбург. Количество жалоб значительно выросло за последние полчаса.
1 августа в работе СДЭК зафиксировали массовые неполадки. Пользователи не могли зайти на сайт, в приложение и проверить статус посылок.