В СДЭК произошел массовый сбой

Массовые неполадки произошли в работе ресурсов российской транспортной компании СДЭК, сообщает SHOT . Пользователи из разных регионов страны жалуются, что не могут проверить статус посылок, зайти на сайт и в приложение.

Жалобы на сбой в СДЭК поступали из Москвы, Ульяновска, Ярославля, Кабардино-Балкарии и Архангельской области. Причины возникших неполадок в статье не уточняются.

Пресс-служба СДЭК в Telegram пока не комментировала информацию о проблемах на своих ресурсах.

На днях сбои произошли в работе нескольких российских организаций, в том числе в авиакомпании «Аэрофлот». Последняя вынужденно отменяла или переносила рейсы, что вызвало напряженные ситуации в некоторых аэропортах. Позже украинские и белорусские хакеры заявили, что они атаковали сервера «Аэрофлота».

Позже сбои происходили в работе аптечных сетей «Неофарм» и «Столички». Поступала информация, что их тоже атаковали хакеры.