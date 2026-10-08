Сайт и мобильное приложение аэропорта Шереметьево перестали работать

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В настоящий момент не работают сайт и мобильное приложение аэропорта Шереметьево, сообщает «Москва с огоньком Live» .

При попытке зайти на сайт пользователей предупреждают об ошибке.

Также исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов заявил, что сайт журнала временно недоступен из-за проблем у «Яндекса».

По информации СМИ, это может быть связано с атакой беспилотников на дата-центр «Яндекса» в Сасове.

Ранее «Яндекс» рассказал, что в дата-центре в Сасове произошел инцидент, который затронул часть инфраструктуры. Дата-центр не работает.

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