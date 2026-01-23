Сафари-парк у деревни Клемятино в Подмосковье перешел на зимний режим

Сафари-парк у деревни Клемятино в Можайском округе изменил условия содержания животных с наступлением зимы: для обитателей организованы утепленные помещения и скорректирован рацион, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С наступлением морозов в Сафари-парке у деревни Клемятино сотрудники внедряют особый режим для более 45 видов животных. Теплолюбивых перелетных птиц переводят в утепленные помещения при понижении температуры до -5 °C, где они остаются до весны.

Крупные кошки, такие как амурский тигр, львица, ягуары, пума и леопард, проводят день на свежем воздухе, а ночью и в сильные морозы находятся в теплых домиках. Копытные — зубры, бизоны, яки, лани, олени и лошадь Пржевальского — большую часть дня проводят на улице, а на ночь уходят под крышу.

Зимой рацион всех животных становится калорийнее и обогащается витаминами для поддержания энергии и здоровья. Парк работает ежедневно, касса и вход в парк тигров открыты с 10:00 до 16:00, экскурсии в парк копытных проходят по расписанию, которое рекомендуется уточнять на сайте.

Для посетителей оборудована теплая зона с горячим чаем. Добраться до парка можно по Минскому шоссе или на общественном транспорте. В зимний период животные проявляют особую активность, а забота о них ощущается в каждой детали организации парка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона.

