С приложением «Добродел» школьным дневником уже воспользовались боле 800 тыс раз

В мобильном приложении «Добродел» школьным электронным дневником уже воспользовались более 800 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Для этого необходимо открыть приложение, перейти в раздел «Услуги» — «Электронный дневник». Для доступа к нему нужно авторизоваться в мобильном приложении с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА. После успешной авторизации станет доступен просмотр расписания уроков, информации о домашних заданиях, успеваемость ребенка — его оценки и рейтинг в классе.

Кроме того, в разделе предусмотрена возможность отслеживания геолокации ребенка. Для это потребуется приложение «Моя школа.Спутник» на телефоне ребенка и его привязанный аккаунт к родительскому МЭШ.

Добродел — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать приложение для Android можно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play. Версия для iOS размещена в App Store.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.