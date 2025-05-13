Разработанный правительством РФ перечень животных, запрещенных к содержанию, нужен и полезен для безопасности как людей, так и самих питомцев, сообщил РИАМО главврач московской ветклиники и специалист высшей категории Михаил Шеляков.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин переутвердил перечень животных, запрещенных к содержанию. В документе перечисляется 121 разновидность животных. Это в том числе отдельные виды змей, ящериц, крокодилов и черепах, а еще большие кошки, гиены, слоны, носороги, бегемоты, приматы и т. д.

«Таких животных заводят не от большой любви к ним. Как правило, так люди хотят подчеркнуть свой статус, достаток, показать всем свой вкус и просто выделится. Потом люди понимают, что не умеют за ними ухаживать, это, между прочим, еще и затратно, тогда они от питомцев избавляются, порой неприятным способом. А дома некоторых содержать просто опасно. Было много случаев, когда тигр растерзал семью», — считает Шеляков.

Он напомнил о случаях, когда змеи убегали от своих хозяев и заползали в чужие квартиры, что тоже опасно, ведь рептилия может быть ядовитой. Кроме того, к многим экзотическим животным нужен особый подход. Например, для редкого варана требуется создать в его вольере пустынные условия. Сделать это сложно и дорого в материальном плане.

Шеляков добавил, что такая инициатива поможет защитить и людей, и животных.