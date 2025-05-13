Кобры, крокодилы, львы: в РФ утвердили список запрещенных к содержанию животных

Среди пресмыкающихся, которых нельзя содержать гражданам РФ, есть отдельные виды змей (кобра, мамба, тайпан, питон), ящериц (ядозуб и комодский варан), крокодилов и черепах. Например, в доме запрещается держать каймановую черепаху, если размер ее панциря выше 30 см.

Больше всего в списке млекопитающих. В него включили больших кошек (львов, ягуаров), гиен, слонов, носорогов, бегемотов, приматов и дикобразов. Кроме того, есть и менее экзотичные варианты: волки, лисы и медведи.

Запрещено содержать и некоторых водных животных. Среди них тюлени, моржи, китообразные, скаты, мурены, электрические угри, акулы, морские окуни свыше 1,5 м и другие.

Еще в перечень включены птицы (страусы, пеликаны, фламинго, пингвины, совы и журавли), паукообразные (ядовитые пауки и скорпионы), земноводные (некоторые виды древесных лягушек).

Утвержденный в РФ запрет на содержание не распространяется на отдельные случаи, в том числе не касается работы зоопарков, цирков, дельфинариев и океанариумов.