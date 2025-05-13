Кобры, крокодилы, львы: в РФ утвердили список запрещенных к содержанию животных
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Перечень из 121 пункта запрещенных к содержанию животных утвердил российский кабмин, сообщает ТАСС.
Среди пресмыкающихся, которых нельзя содержать гражданам РФ, есть отдельные виды змей (кобра, мамба, тайпан, питон), ящериц (ядозуб и комодский варан), крокодилов и черепах. Например, в доме запрещается держать каймановую черепаху, если размер ее панциря выше 30 см.
Больше всего в списке млекопитающих. В него включили больших кошек (львов, ягуаров), гиен, слонов, носорогов, бегемотов, приматов и дикобразов. Кроме того, есть и менее экзотичные варианты: волки, лисы и медведи.
Запрещено содержать и некоторых водных животных. Среди них тюлени, моржи, китообразные, скаты, мурены, электрические угри, акулы, морские окуни свыше 1,5 м и другие.
Еще в перечень включены птицы (страусы, пеликаны, фламинго, пингвины, совы и журавли), паукообразные (ядовитые пауки и скорпионы), земноводные (некоторые виды древесных лягушек).
Утвержденный в РФ запрет на содержание не распространяется на отдельные случаи, в том числе не касается работы зоопарков, цирков, дельфинариев и океанариумов.