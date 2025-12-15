С начала СВО погибли более 30 российских журналистов

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал, что с начала спецоперации погибли более 30 российских журналистов, пишет ТАСС .

«Что касается тех, кто погиб на СВО, то это уже более 30 человек с нашей стороны», — отметил он.

Среди погибших не только журналисты, но и операторы, звукооператоры, водители, блогеры и военкоры.

Ранее стало известно, что в результате этого удара в Запорожской области при выполнении редакционного задания погиб военкор РИА Новости Иван Зуев, а его коллега Юрий Войткевич получил тяжелое ранение.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал гибель военкора целенаправленным преступлением киевского режима против свободы слова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.