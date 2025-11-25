С места на место: карьерный эксперт рассказала, как часто стоит менять работу

Существует стереотип, что смена работы чаще, чем раз в 2-3 года, портит резюме. Однако современный рынок труда диктует новые правила. Вместо жестких рамок стал актуален гибкий и осмысленный подход к построению карьеры, сообщила РИАМО карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Мария Васильева.

Как подчеркнула эксперт, главное, что нужно понять и кандидатам, и работодателям — универсального срока больше не существует.

«Сама концепция "‎‎правильного"‎‎ времени работы является глубоко индивидуальной и зависит от целого ряда переменных. Сегодня рекрутеры смотрят не на цифры в трудовой, а на содержание и динамику вашего карьерного пути. Для них ключевым становится вопрос о реальных достижениях и приобретенных компетенциях на каждой позиции. Такой подход позволяет оценить именно профессиональную ценность кандидата и результаты его работы, а не формальные показатели», — сказала Васильева.

По ее словам, в быстроразвивающихся сферах, таких как IT или маркетинг, частая смена проектов может быть даже необходима для поддержания профессиональной востребованности. При этом в консервативных отраслях, например, в госуправлении, юриспруденции и промышленности, ценится глубокая экспертиза и стабильность.

При этом стратегический переход в новую компанию часто становится самым эффективным способом получить повышение в должности и существенно увеличить доход.

«Если сотрудник застрял на одной позиции без перспектив развития и повышения зарплаты, смена работы может быть не просто оправдана, а настоятельно рекомендована. Рекрутеры положительно оценивают такие осмысленные переходы, где видна четкая траектория профессионального и финансового роста», — напомнила Васильева.

Не менее важен и фактор внутреннего карьерного роста. Если сотрудник за несколько лет в одной компании прошел путь от специалиста до руководителя, получал повышения и расширил зону ответственности, такой долгий срок говорит только в его пользу.

«Также решающую роль играет актуальность приобретаемого опыта. Один год интенсивной работы над инновационными проектами может быть намного значимее, чем три года рутинного выполнения рутинных задач», — подчеркнула эксперт.

Однако, несмотря на исчезновение жестких правил, некоторые модели поведения по-прежнему вызывают вопросы у рекрутеров.

«С одной стороны, настороженность вызывают скачки с места на место, когда соискатель меняет работу чаще чем раз в один-два года, не имея внятного объяснения таким частым переходам. Это может свидетельствовать о нелояльности или неумении справляться с трудностями. С другой стороны, не менее тревожным сигналом считается долгий застой без роста, когда сотрудник остается в одной компании пять-семь лет и более, не получая при этом повышений, не расширяя зону ответственности и не демонстрируя профессионального развития. Такая ситуация создает впечатление о потере мотивации и недостаточной гибкости специалиста», — считает собеседница.

Эксперт резюмировала, что не существует идеального времени для смены работы — ни двух, ни пяти лет. Решение о переходе в новую компанию должно основываться на оценке собственных целей и текущей ситуации, а не на стремлении подогнать резюме под вымышленный стандарт.