С Красной площади в Москве убрали более 4,5 тыс. кубометров снега

Более 4,5 тыс. кубических метров снега убрано с Красной площади в Москве в период с 9 по 15 января, сообщает РИА Новости .

Ежедневно в работах задействованы 25 человек и 15 единиц техники.

«С Красной площади за период с 9 января по 15 января вывезено 4537 кубических метров снега», — сообщили в пресс-службе управления делами президента РФ.

Ранее жителей Московского региона предупредили о том, что в течение дня ожидаются осадки в виде снега. Также в отдельных районах возможна гололедица, в связи с чем автомобилистам и пешеходам следует быть максимально внимательными и аккуратными на улице.

В самом центре Москвы появилась снежная гора, которая стала настоящей городской достопримечательностью и местом, где можно кататься не только на санках, но и спускаться на горных лыжах.

