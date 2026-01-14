Снег и гололедица ожидаются в Московском регионе 14 января

В Москве и Подмосковье 14 января прогнозируется облачная погода. Выпадет снег, появится гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Температура в Московском регионе составит от минус 8 до минус 6 градусов. Ветер будет дуть западный и северо-западный, от 2 до 7 метров в секунду.

Атмосферное давление — 753 мм рт. ст.

Ночью температура опустится до минус 9 — минус 7 градусов. Пойдет небольшой снег, гололедица сохранится. Ветер будет слабый.

Ранее синоптики спрогнозировали, что 17 и 18 января над Московским регионом сформируется обширный циклон. Он принесет рекордное давление и лютые морозы в столицу.

