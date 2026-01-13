Рекордное давление и лютые морозы ожидаются в Москве на выходных

17 и 18 января над Московским регионом сформируется обширный циклон. Он принесет рекордное давление и лютые морозы в столицу. Об этом сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Позднякова в Telegram-канале отметила, что в Москве атмосферное давление повысится до 772 мм рт. ст., ожидаются метеорологические рекорды (1029,3 гПа). Например, прошлый рекорд для 17 января принадлежит 1979 году и составляет 1028,9 гПа.

В эти дни, по прогнозам, жителей Москвы ждут аномально низкие температуры — минус 15-20 градусов. Это почти на 10 градусов ниже нормы.

Ранее Позднякова отметила, что на Крещение в столице ожидается морозная погода, о потеплении говорить не приходится. Долгосрочные прогнозы указывают на влияние периферии антициклона, что обусловит высокое атмосферное давление, но на данный момент 30-градусные морозы маловероятны.

