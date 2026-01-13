Москвичам рассказали, стоит ли ждать потепления на Крещение

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что на Крещение в столице ожидается морозная погода, о потеплении говорить не приходится. Долгосрочные прогнозы указывают на влияние периферии антициклона, что обусловит высокое атмосферное давление, но на данный момент 30-градусные морозы маловероятны.

«Наверное, самая низкая температура будет 15 января, то есть в апогее зимы: в течение суток в Москве и области температура будет в пределах минус 10–15 градусов, а это почти на 6 градусов ниже климатической нормы», — сказала синоптик в эфире радио Sputnik.

Позднякова также отметила, что днем 16 января ожидается повышение температуры. Подобные температурные колебания обусловлены чередой циклонов, последовательно сменяющих друг друга и приносящих то потепление, то похолодание.

Ранее Центральную Россию накрыл циклон «Френсис». Из-за вызванного им мощного снегопада в Москве и Подмосковье образовались многокилометровые заторы на дорогах, а в столичных аэропортах произошли отмены и задержки авиарейсов. Подчеркивается, что подобный снегопад стал самым интенсивным за последние 146 лет.

