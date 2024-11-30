С космодрома Восточный стартовала ракета с радиолокационным «Кондором-ФКА» № 2

Ракета «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и радиолокационным аппаратом «Кондор-ФКА» № 2 стартовала с космодрома Восточный, сообщается в Telegram-канале «Роскосмос».

«„Союз“ с „Кондором-ФКА“ взлетел с Восточного!», — говорится в сообщении.

Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и выводит космический аппарат на заданную орбиту.

Ранее в «Роскосмосе» отметили, что сотрудники космодрома «Восточный» продолжают готовиться к старту ракеты «Союз» с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» № 2, несмотря на непогоду.