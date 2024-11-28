«Роскосмос» показал фото снежной «бури столетия» на Дальнем Востоке со спутника

Дальний Восток оказался во власти мощного циклона. Регион накрыл атмосферный вихрь, пришедший с Корейского полуострова. Непогода принесла с собой ураганный ветер, а также рекордные осадки в виде снега.

Снимки циклона были сделаны с помощью спутников «Метеор-М», «Электро-Л» и «Арктика-М». На фото видно, что «буря столетия» накрыла Благовещенск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре и другие города региона.

В «Роскосмосе» отметили, что сотрудники космодрома «Восточный» продолжают готовиться к старту ракеты «Союз» с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» № 2, несмотря на непогоду. Запуск состоится в субботу.

Ранее из-за снежной «бури столетия» режим ЧС ввели в Благовещенске, где выпало три месячных нормы осадков. Кроме того, школьников до 29 ноября перевели на дистанционное обучение.