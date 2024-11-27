Режим ЧС ввели в Благовещенске из-за «бури столетия»

сегодня в 10:10

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении в Благовещенске режима ЧС, сообщается на сайте городской администрации.

Такое решение было принято из-за снежной «бури столетия», которая прошла в Благовещенске. Выпало три месячных нормы осадков.

Все городские силы и средства направлены на борьбу с последствиями сильнейшего снегопада. Техника работает круглосуточно.

Водителей попросили не парковать машины в заездных карманах и вдоль обочин, так как из-за этого трудно работать технике.

Ученики благовещенских школ переведены на дистанционное обучение. Оно продлится по 29 ноября. Работодатели сами решают вопросы о сокращении рабочего дня или переводе сотрудников на дистанционный формат.