С 3 по 5 мая в Москве будет сильный ветер до 17 метров в секунду

Согласно прогнозам синоптиков, с 3 по 5 мая в Москве будет усиливаться ветер с порывами до 17 метров в секунду. Жителей мегаполиса призвали проявлять осторожность, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Также жителям и гостям города порекомендовали не прятаться от непогоды под деревьями.

Кроме того, нельзя оставлять рядом с ними машины.

Ранее сообщалось, что днем 3 мая в Москве и области будет от 12 до 14 градусов тепла. Ветер ожидается юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.