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Гидрометцентр РФ: дождь и ветер будут в Московском регионе 3 мая

Днем 3 мая в Москве и области будет от 12 до 14 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В субботу днем в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода. Ожидается дождь. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от четырех до шести градусов тепла. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

Ранее в некоторых городских округах Московской области из-за аномальной непогоды упали деревья и было нарушено энергоснабжение. Сотрудники МЧС региона оперативно устраняли последствия.