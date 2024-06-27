С 2025 г жилищные сертификаты сиротам Подмосковья будет выдавать Минсоцразвития

Мособлдума приняла закон, по которому с 2025 года полномочия по обеспечению сирот в возрасте от 18 до 22 лет жильем по жилищному сертификату передаются на региональный уровень — а именно в министерство социального развития Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

В настоящее время данную работу ведут администрации городских округов Подмосковья.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев пояснил, что при передаче полномочий сокращение штатной численности в органах местного самоуправления не произойдет, так как сотрудники совмещают функционал по выдаче сертификата с другими обязанностями.

Депутат добавил, что Подмосковье остается лидером по предоставлению квартир детям-сиротам. С начала госпрограммы Московской области «Жилище» на 2017–2027 годы жильем обеспечены 4,8 тыс. детей-сирот, из бюджета региона выделено на это 17,8 млрд рублей.

«В 2024 году планируется обеспечить жильем более 760 детей-сирот. На эти цели в бюджете предусмотрено свыше 3 млрд рублей. В основном будут выдаваться жилищные сертификаты — более 660», — заключил Голубев.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, выдаваемые в области сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. (Ранее — ред.) мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.