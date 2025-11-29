С 1 декабря повысят пенсии тем, кому исполнилось 80 лет, и уволившимся с работы

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что в декабре пенсии повысят тем пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, а еще тем, кто уволился с работы, сообщает РИА Новости .

По его словам, также повышение коснется тех, кому установили первую группу инвалидности.

«В случае увольнения в ноябре — перерасчет пенсий происходит с декабря. Подавать заявление в Социальный фонд не требуется, так как всю необходимую информацию передает бывший работодатель», — уточнил Нилов.

Как подчеркнул парламентарий, если информация об увольнении поступит с задержкой, то все недополученные средства выплатят человеку позже отдельной доплатой.

Также он напомнил, что для россиян, которым в ноябре исполнилось 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается до 17 815 рублей. Дополнительно еще положена надбавка за уход: 1314 рублей для получателей страховой пенсии и 1377 рублей — для получателей государственной. Аналогичный принцип действует для инвалидов первой группы.

При этом если гражданин получал повышенную выплату по инвалидности I группы, то повторного удвоения не производится, заключил депутат.

Ранее СМИ писали, что досрочную выплату январской пенсии в декабре получат пенсионеры, которым обычно перечисляют страховые пенсии до 11 января.

