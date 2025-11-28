Часть пенсионеров получит досрочную январскую пенсию в декабре

В декабре часть российских пенсионеров получит так называемую «тринадцатую» пенсию. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин пояснил, что досрочные выплаты связаны с новогодними каникулами: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в стране будут праздничные и выходные дни.

Пенсионеры, которым страховые пенсии обычно выплачивают до 11 января, получат январскую выплату заранее — в конце декабря. Экономист отметил, что сумма январской пенсии будет выше декабрьской, поскольку она начисляется с учетом индексации. Например, если в ноябре размер пенсии составлял 27 968,31 рубля, то в декабре пенсионер получит такую же сумму за декабрь, а в конце месяца — уже увеличенную выплату за январь с учетом индексации на 7,6%, то есть 30 093,90 рубля.

Балынин уточнил, что досрочные выплаты в первую очередь коснутся тех, кто получает пенсию через банк. Для пенсионеров, получающих выплаты через «Почту России», сохраняются привычные даты, однако если дата выплаты совпадает с выходным, пенсию можно получить накануне. При возникновении вопросов по срокам доставки пенсий рекомендуется обращаться в свой банк или отделение «Почты России» для уточнения информации.