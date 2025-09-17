Рыжий песок и медузы: Азовское море ушло из Приморско-Ахтарска

Азовское море отступило от берегов кубанского Приморско-Ахтарска, обнажив рыжий песок и оставив на нем сотни медуз. Жители города засняли «инопланетные пейзажи» на камеру, сообщает издание «Подъем» .

На опубликованных кадрах виден оголившийся берег и мокрый желто-оранжевый песок. В некоторых местах вода осталась, но ее очень мало. На песке остались лежать скопления сотен медуз.

По словам очевидцев, зрелище одновременно и пугает, и завораживает. Морское дно выглядит так, словно это поверхность другой планеты.

По данным местной администрации, море ушло из населенного пункта из-за ветра — стихия согнала водные массы вглубь. Такое происходит несколько раз в год, случаи зафиксированы даже зимой.

Однако жителей попросили не беспокоиться, потому что воздушные массы уже сменили направление, а вода снова возвращается к берегам Приморско-Ахтарска.

Ранее стало известно, что в Азовском море начнут испытания модуля для ограничения распространения медуз. Они были запланированы на август–сентябрь этого года.