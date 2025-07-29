В Азовском море начнут испытания модуля для ограничения распространения медуз

Специалисты Росрыболовства в августе-сентябре 2025 года начнут испытания экспериментального модуля для локализации медуз в Азовском море, сообщает aif.ru .

В Азовском море в августе-сентябре 2025 года стартует эксперимент по снижению негативного воздействия медуз. Пресс-служба Росрыболовства сообщила, что специалисты завершают подготовительные работы для запуска программы, рассчитанной на два года.

В рамках проекта будет опробован модуль, разработанный в АзНИИРХ, который предназначен для локализации и концентрации медуз. Заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов ранее отмечал, что массовое размножение медуз негативно влияет не только на рыбные запасы, но и на туристическую привлекательность региона.

«Мало приятного купаться в киселе из медуз», — пояснил Соколов.

Эколог Голубитченко предположил, что численность медуз в Азовском море может снизиться к октябрю. Он также рекомендовал не устанавливать сети в акватории, чтобы избежать скопления корнеротов и мусора, что может усугубить проблему.