Рынок труда в 2026: конкуренция выросла вдвое, а рабочих рук все еще не хватает

«Авито Работа» выпустил свежий дайджест по итогам I квартала этого года. За три года конкуренция среди соискателей выросла почти вдвое: в 2023 году на одного работодателя приходилось около 7 человек, сейчас — уже почти 13. Рынок постепенно остывает, и центр тяжести смещается в сторону компаний-работодателей.

Но в сегменте рабочих профессий картина совсем другая. Там дефицит кадров сохраняется и даже становится хроническим. Эксперты «Авито Работы» и Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ разобрались, каких именно специалистов не хватает и почему их дефицит не снижается, даже когда общая конкуренция растет.

Кого больше не хватает

В среднем по рынку в первом квартале этого года на одного работодателя приходится около 15 соискателей. Все, что ниже, — зона кадрового голода. Для рабочих профессий это не временная история, а системная.

Самый острый дефицит — в квалифицированных технических и производственных специальностях. Например:

слесарь КИПиА — 3,5 соискателя на место;

токарь — 4,3;

фрезеровщик — 4,8.

Ниже среднего по рынку также: механики, наладчики, слесари-электрики, электрики, слесари-ремонтники, техники, электромонтажники, сварщики и кабельщики.

Где тяжелее всего

Самые сложные регионы — Дальний Восток и Северный Кавказ. Но причины разные:

на Дальнем Востоке людей просто не хватает из-за оттока населения, при этом крупные инфраструктурные проекты требуют много рук;

на Северном Кавказе людей достаточно, но их квалификация часто не совпадает с тем, что нужно работодателям, плюс низкая трудовая мобильность.

Кто приходит на рабочие позиции

Традиционно профиль соискателя в рабочих профессиях — мужской: 74% кандидатов. Женщин — 26%.

Но есть и новое поколение: например, в строительстве около трети соискателей — молодежь до 24 лет. Это постепенно расширяет возможности для найма.

Профессиональный взгляд, почему дефицит не уходит

Рабочие профессии — одна из самых массовых сфер занятости в стране: 23 млн человек, или 31% всей рабочей силы. 68,7% из них — выпускники колледжей и техникумов.

Казалось бы, система СПО работает на этот сегмент, но не все так гладко. Технические направления — крупнейшая область подготовки (47% выпуска), но внутри нее структура не совпадает с реальными потребностями рынка. Больше всего выпускников получают по транспорту, машиностроению, IT и строительству. А вот энергетика, геология, нефтегазовое дело, экология — в меньшинстве.

При этом до рабочих позиций в итоге доходит только 55% выпускников СПО. Остальные уходят в торговлю, офисы или в неквалифицированный труд. Почему? Региональная экономика не всегда создает места, соответствующие их уровню подготовки.

Плюс доля технического профиля в выпуске колледжей постепенно снижается: с 50% в 2018 году до 44% в 2024 году. А это значит, просто увеличивать число выпускников недостаточно — проблема глубже.

Еще один источник кадров — выпускники 11-х классов, которые никуда не поступили после школы. Каждый пятый из них (21%) в итоге идет в рабочие, но в основном на неквалифицированные позиции.

Чем привлекают соискателей

Зарплата важна, но не только она. Гибкие форматы выигрывают с большим отрывом:

сменный график привлекает в 2,5 раза больше откликов, чем фиксированный;

оплата за смену дает в 4 раза больше соискателей, чем месячный оклад (в строительстве — 60 против 14).

Среди бонусов рабочие выбирают не униформу, а конкретные вещи, которые снижают личные расходы и дают ощущение стабильности: ДМС, оплата питания, корпоративный транспорт или компенсация проезда. Но такие опции предлагают только 10–25% работодателей.

Зарплата растет не у всех

Медианные зарплатные предложения для квалифицированных рабочих доходят до 180 тыс. рублей.

Динамика за год впечатляет, но точечная:

сварщики: +79% → 179 тыс. рублей,

операторы станков: +58% → 127 тыс. рублей,

механики: +29% → 103 тыс. рублей.

Проблема в другом: самые дефицитные специалисты не всегда получают самые высокие зарплаты. Рынок компенсирует нехватку кадров деньгами далеко не всегда — и это только усиливает кадровый дисбаланс.

