Рыбаки на Курилах поймали тунца-гиганта стоимостью более 1 млн долларов

Рыбаки на Курилах выловили гигантского тунца, который весит более 280 кг. Стоимость такого «монстра» составляет свыше 1 млн долларов, сообщает Amur Mash .

Рыба попалась на крючок возле Итурупа. Тунец весит 284 кг. Недавно в Японии выловили почти такого же гиганта, но чуть меньших размеров. Его продали за 1,3 млн долларов.

Рекорд по стоимости был поставлен шесть лет назад — за одну такую мегарыбку покупатели отдали больше 3 млн долларов.

Огромных рыб весом от 150 до 215 кг все чаще замечают и в Долинском районе Сахалина. Ученые связывают это с аномально прогретой водой. Пойманные рыбы оказываются на столах в местных ресторанах.

Также в этих водах встречаются акулы-молоты, белые и фугу.

Ранее гигантская акула испортила отдых на переполненных пляжах Израиля. Спасатели были вынуждены закрывать пляжи и запрещали всем купаться.

