Гигантская акула испортила отдых на переполненных пляжах Израиля

Огромная китовая акула испортила отдых на популярных пляжах в Израиле. Она орудует на 140 км от побережья, из-за чего люди боятся лезть в воду в 4 населенных пунктах, сообщает SHOT .

8 октября акулу заметили рядом с Ашкелоном, 9 октября она плавала у Бат-Яма, а 10 октября была обнаружена рядом с Атлитом. 11 октября китовую акулу заметили у пляжа Цук в Тель-Авиве. Спасатели считают, что это одна и та же особь.

В местах появления акулы приходится проводить эвакуацию людей из воды. Также спасатели вынуждены закрывать пляжи и запрещать всем купаться.

В прошлый раз на израильтян рядом с берегами государства акулы нападали в апреле 2025 года. Стая хищников тогда съела 45-летнего отца четверых детей.

