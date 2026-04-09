РУВИКИ и Музей космонавтики объявили о сотрудничестве

В преддверии Дня космонавтики интернет-энциклопедия РУВИКИ объявляет о сотрудничестве с Музеем космонавтики в Москве — одним из крупнейших научно-технических музеев России, коллекция которого насчитывает более 110 000 единиц хранения — от образцов космической техники до документов и артефактов. Партнерство направлено на развитие достоверного и доступного знания о космосе, истории освоения Вселенной и ключевых достижениях отечественной науки.

В рамках соглашения эксперты Музея космонавтики примут участие в выверке материалов РУВИКИ, посвященных экспонатам музея, а также связанным тематикам — истории космонавтики, персоналиям, технологиям и научным открытиям. Это позволит повысить точность и надежность информации, представленной в энциклопедии.

Отдельным направлением сотрудничества станет создание тематического портала РУВИКИ, посвященного космонавтике. На портале будут собраны проверенные статьи, структурированные подборки материалов и дополнительные сведения, которые помогут пользователям глубже погрузиться в тему.

Одними из первых на портале появятся статьи о ключевых экспонатах музея — в том числе о метеоритах, лунном грунте, «Луноходе-1», базовом блоке орбитальной станции «Мир», космическом корабле «Союз», скафандре СК-1, а также о Белке и Стрелке и подлинном катапультируемом контейнере. В дальнейшем перечень материалов будет расширяться и охватит другие значимые экспонаты и темы.

«Сегодня особенно важно, чтобы у пользователей был доступ к выверенным, проверенным знаниям. Сотрудничество с Музеем космонавтики позволяет объединить экспертизу специалистов и технологические возможности РУВИКИ, чтобы сделать информацию о космосе точной, понятной и доступной для всех», — отметил генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко.

Директор Музея космонавтики Наталья Артюхина подчеркнула преимущества портала для посетителей музея.

«Портал станет удобным ресурсом для наших гостей, которые могут познакомиться с музеем самостоятельно или использовать его как текстовый гид по музею и получить подлинные сведения о коллекции и отдельных экспонатах прямо во время посещения», — заметила директор.