RuTube заблокировали на территории Турции из-за «рекламы азартных игр»

сегодня в 16:26

Видеохостинг RuTube на территории Турции заблокировали якобы из-за «рекламы нелегальных азартных игр». Приостановку доступа инициировало Управление информационных технологий и связи страны, сообщает ТАСС .

Решение о блокировке приняли 25 февраля. На территории Турции зайти на сайт RuTube не получается.

Регулятор принял решение самостоятельно, суд по делу не проходил.

Ранее сообщалось, что число авторов на RuTube за год увеличилось на 332 тыс.