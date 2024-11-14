Число авторов в Rutube за год выросло на 332 тысячи

Количество авторов, которые публикуются на российском видеохостинге Rutube, в этом году увеличилось на 332 тыс. пользователей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании Brand Analytics.

Отмечается, что пользователи продолжают ждать развития функционала и при этом постепенно «переезжают» на российский видеохостинг.

В прошлом месяце на Rutube публиковались более 400 тыс. авторов.

Российский видеохостинг RuTube запустил функцию переноса контента с YouTube. За раз автор может перенести на платформу до 2 тыс. видеозаписей. После замедления YouTube у блогеров и других авторов контента возник вопрос, что делать с теми видео, которые уже были.