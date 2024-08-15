Видеохостинг RuTube запустил быстрый перенос контента с YouTube

Российский видеохостинг RuTube запустил функцию переноса контента с YouTube. За раз автор может перенести на платформу до 2 тыс. видеозаписей, сообщает ТАСС .

После замедления YouTube у блогеров и других авторов контента возник вопрос, что делать с теми видео, которые уже были загружены на западную платформу. Поэтому в пресс-службе российского видеохостинга заявили о запуске быстрого переноса контента.

«При смене площадки авторам видео не придется дублировать их вручную — достаточно нажать одну кнопку», — говорится в сообщении.

Чтобы включить импортирование видео, нужно зайти в раздел «Настройки каналов» в RuTube. Перед этим в описании канала на YouTube нужно добавить проверочный код, выбрать идентификатор канала и количество роликов, которые будет переносить автор.

При переносе качество видео остается прежним, также сохраняется обложка, описание и дата публикации. Для корректного переноса важно, чтобы размер видео был не более 25 Гб, длительность — не более пяти часов, ролик не должен иметь ограничения на YouTube. В среднем процесс переноса занимает несколько часов, иногда — до 2–5 дней.

Проведенный опрос показал, что 77% россиян отрицательно относятся к замедлению доступа к популярной видеоплатформе YouTube. Было опрошено 1,6 тыс. человек со всей России.