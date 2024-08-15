Опрос: 77% пользователей недовольны замедлением YouTube

Проведенный опрос показал, что 77% россиян отрицательно относятся к замедлению доступа к популярной видеоплатформе YouTube, сообщили РИАМО в пресс-службе коммуникационного агентства Win2Win Communications.

Было опрошено 1,6 тыс. человек со всей России. Агентство провело опрос с помощью сервиса «Яндекс.Взгляд».

«Торможение» площадки вызвало недовольство среди пользователей, многие из которых каждый день посещают YouTube для получения информации, обучения и развлечения. При этом только 13,5% россиян используют VPN и иные методы обхода замедления доступа к платформе.

В случае полной блокировки YouTube 27% респондентов заявили, что перейдут на платформу Telegram для просмотра видео. 25% пользователей планируют использовать RuTube, 23% готовы перейти на платформу «Дзен», а 17% предпочтут «VK Видео».

Такие результаты говорят о том, что аудитория готова искать альтернативы, но их выбор будет сильно варьироваться в зависимости от предпочтений и возможностей самих площадок.

По данным MediaScope, свыше 61 млн россиян каждый день пользовались Telegram в июне этого года, «ВКонтакте» — 55 млн. В то же время, по данным App Store и Google Play, пользователи стали чаще скачивать отечественные сервисы «VK Видео» и RuTube после замедления YouTube.

«YouTube остается огромной площадкой, ею пользуются 79% населения нашей страны. Недовольство аудитории понятно: такой большой библиотеки с совершенно разносторонним контентом на сегодняшний момент нет больше ни у кого», — сказала гендиректор Win2Win Communications Екатерина Пикерсгиль.

Как уточнила Пикерсгиль, в компании наблюдают, что блогеры и пользователи уже находят альтернативные площадки и их рост будет только продолжаться в случае полной остановки YouTube.

«За последние два года российские платформы, например „VK Видео“, не только развили хорошую инфраструктуру, но и перетянули на свою сторону блогеров из того же YouTube. Эти усилия позволили обеспечить пользователей достойной альтернативой, не уступающей YouTube по функционалу, с большим количеством шоу и блогеров», — добавила гендиректор.