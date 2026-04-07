RuStore может разработать собственный VPN без доступа к запрещенным соцсетям

Российский магазин приложений RuStore обратился к пользователям с просьбой заполнить анкету, в которой говорится, что компания занимается созданием собственного VPN-сервиса, а отзывы помогут в его разработке, сообщает vc.ru .

При этом в RuStore подчеркнули, что не разрабатывают собственный VPN, а лишь «изучают потребности рынка, в том числе с помощью опросов аудитории».

Согласно скриншотам анкеты, VPN будет интегрирован в магазин приложений. Предусмотрено 2 тарифных плана: бесплатный с доступом к российским сайтам (например, к Госуслугам и банкам) и платный для «легального и безопасного доступа» к зарубежным сервисам. Среди них — ChatGPT, Anthropic, Coursera, Figma, Notion.

При этом для пользователей останутся недоступными Telegram, WhatsApp*, а также YouTube, Netflix, Instagram*, TikTok и Facebook*.

Кроме того, у пользователей спрашивают о готовности использовать VPN от RuStore, предпочтительности годовой или ежемесячной подписки и цене за доступ к сервису.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о якобы указании российского лидера Владимира Путина минимизировать использование сервисов VPN в стране.

