«Русское Радио» удостоилось ордена Почета

«Русское Радио» стало первой радиостанцией в России, получившей орден Почета. Коллектив был награжден за значительный вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность. О этом событии объявили 16 октября на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к 30-летию вещания, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Орден Почета вручается за выдающиеся заслуги перед страной и обществом.

«За 30 лет мы собрали множество профессиональных наград — „Знак качества“, „Овация“, EFFIE, „Радиомания“ и другие, — и даже два рекорда Гиннеса. Но вручение коллективу „Русского Радио“ ордена Почета — самый главный знак признания для нас. Сегодня „Русское Радио“ слушают около 24 миллионов человек ежемесячно в FM-диапазоне и миллионы слушателей онлайн. Наш сигнал ловят более чем в 3000 городах России, а также в Беларуси, Казахстане, Абхазии, Армении, на Кипре и в Приднестровье», — сказала генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская.

Президент «Русской Медиагруппы», председатель Совета директоров Сергей Бунин акцентировал внимание на следующем.

«Для нас особенной частью работы, которую мы делаем по велению сердца, является поддержка тех, кто находится на передовой, обеспечивает мир и благополучие для нас с вами. Особенно в этот непростой период людям важно чувствовать тепло и заботу. И мы стараемся доступными для нас средствами поддерживать силу духа наших защитников. Я хочу поблагодарить артистов, которые принимают участие в наших мероприятиях, за их активную гражданскую позицию. Они делают это бескорыстно — и это дорогого строит. И орден Почета мы разделяем с этими исполнителями», — сказал Бунин.

В пресс-конференции также участвовали народный артист России Дмитрий Маликов, заслуженный артист России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов, ведущая программы «Дембельский альбом» на «Русском Радио» Анна Семенович, солистка группы Artik & Asti Seville, директор по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерина Куманина и ведущий «Русского Радио» Дмитрий Оленин.

В видеообращении музыкальный продюсер, основатель группы «Земляне» Владимир Киселев поздравил коллектив с получением ордена Почета. Он подчеркнул, что социальная и патриотическая направленность занимают важное место в истории радиостанции и артистов, которые ее поддерживают. Особо он выделил всероссийские проекты «Русской Медиагруппы», в рамках которых звезды выступают перед военными в госпиталях и рабочими на производствах, поднимая их моральный дух силой искусства.

В ходе мероприятия был представлен юбилейный почтовый конверт с изображением ордена Почета и праздничные открытки с персональными поздравлениями от ведущих радиостанции. Как сообщила директор по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерина Куманина, 1 миллион уникальных конвертов вскоре поступят в отделения «Почты России», и приобрести их можно будет по всей стране.

В рамках торжественной церемонии гашения спикеры оставили автографы на конвертах и оттиски памятного штемпеля, который был специально изготовлен с датой гашения — 16 октября 2025 года.

Ведущий «Русского Радио» Дмитрий Оленин анонсировал юбилейный проект станции — «Радиопочта». Возрождая теплую традицию бумажных писем, с 20 октября 2025 года все желающие смогут отправлять в студию рукописные поздравления с юбилеем. Авторов самых оригинальных посланий ждет ответное письмо, написанное от руки одним из популярных ведущих «Русского Радио» на фирменной открытке в сувенирном конверте.

«„Русское Радио“ — это народное радио, его слушает весь народ во всех городах. И если песни артиста нравятся слушателям — это показатель популярности. Огромное значение имеет и премия „Золотой Граммофон“. Я очень люблю приходить на эфиры — там всегда царит лучезарная обстановка, всегда есть обратная связь, можно посоветоваться по поводу новой песни. Я хочу сказать за это „большое спасибо“ от лица артистов. И я очень рад быть приобщенным к сегодняшнему событию, 30-летию „Русского Радио“», — сказал народный артист России, 14-кратный обладатель премии «Золотой Граммофон» Дмитрий Маликов.

Также радиостанция представила рекламный ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, который анонсирует Юбилейное шоу и 30-ю Церемонию вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон». Мероприятия пройдут в «ВТБ Арене» 30 и 31 октября. Впервые в истории отечественного шоу-бизнеса создатели отказались от традиционной фотосессии со звездами. Образы артистов — как их знает публика сегодня, и какими они были в момент получения своего первого «Граммофона» — были сгенерированы нейросетью. В итоге получилась красочная, душевная и атмосферная рекламная кампания, которая демонстрирует возможности современных технологий и приверженность «Русского Радио» цифровым инновациям. В скором времени ролики появятся на крупнейших медиафасадах Москвы.