Русский двойник Леонардо Ди Каприо ушел на СВО

Житель подмосковного Подольска Роман Бурцев, получивший известный как русский двойник голливудского актера Леонардо Ди Каприо, в сентябре подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Бурцев приобрел популярность в 2016 году, когда работал в техподдержке службы спасения. Фото 33-летнего мужчины разлетелось по Сети, где пользователи разглядели его сходство с американским актером. О Романе писала не только российская, но и западная пресса. Также российскому двойнику предлагали рекламные контракты.

Кроме того, в рамках проекта «Роман с Ди Каприо», который запустил телеканал «Москва 24», Бурцев должен был «преобразиться» в голливудскую звезду. При этом интерес к Роману поутих, когда настоящий Леонардо получил «Оскар» за фильм «Выживший».

При этом Бурцев неоднократно заявлял, что скромно относился к внезапной популярности. Последние несколько лет россиянин изредка снимался в реалити-шоу, сериалах или музыкальных клипах, параллельно трудясь в строительном магазине и на маркетплейсе.

В настоящее время Роману 41 год.

Ранее стало известно, что пожизненно осужденные гангстеры написали коллективное обращение к президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны Андрею Белоусову с просьбой отправить их из «Бутырки» на СВО.