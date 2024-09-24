Людоед, убийцы и гангстеры просят Путина отправить их из «Бутырки» на СВО
Фото - © Руслан Лесков / Фотобанк Лори
Член СПЧ Ева Меркачева заявила, что более 10 заключенных в СИЗО № 2 «Бутырка», которые отбывают пожизненное наказание, написали коллективное обращение к президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны Андрею Белоусову. Известные гангстеры попросили отправить их на спецоперацию, чтобы начать новую жизнь, сообщает MK.Ru.
Обращение «пожизненников» на имя главы государства было направлено на днях, утверждает издание.
Среди авторов письма — двое лидеров банды Лесникова, на счету которой 25 убийств, покушения на убийство и другие тяжкие и особо тяжкие преступления. В списке числятся и обвиняемые в создании преступной группы в Москве и Подмосковье Дмитрий Леонов и Игорь Двинянин, а также Анатолий Мазур — лидер банды «черных риэлторов», убившей 5 человек в Московской области.
Один из подписантов — людоед Андрей Трегубенко, совершавший ритуальные убийства с поеданием трупов. В СМИ он обрел известность из-за того, что верил в сатанизм и устраивал жертвоприношения людьми и животными.
В своем коллективном письме гангстеры и убийцы утверждают, что преданы России и считают, что обязаны помочь стране в трудное время.
Меркачева добавила, что в СИЗО № 2 «Бутырка» сидят получившие пожизненные сроки из числа тех, в отношении кого снова расследуются преступления, а еще те, кто подал апелляционную жалобу. В остальных случаях «пожизненники» отправляют в соответствующие колонии.
«Само место, где располагаются пожизненно осужденные в „Бутырке“, особое — в народе его называют „коридор ПЖ“», — пояснила правозащитница.