Людоед, убийцы и гангстеры просят Путина отправить их из «Бутырки» на СВО

Член СПЧ Ева Меркачева заявила, что более 10 заключенных в СИЗО № 2 «Бутырка», которые отбывают пожизненное наказание, написали коллективное обращение к президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны Андрею Белоусову. Известные гангстеры попросили отправить их на спецоперацию, чтобы начать новую жизнь, сообщает MK.Ru .

Обращение «пожизненников» на имя главы государства было направлено на днях, утверждает издание.

Среди авторов письма — двое лидеров банды Лесникова, на счету которой 25 убийств, покушения на убийство и другие тяжкие и особо тяжкие преступления. В списке числятся и обвиняемые в создании преступной группы в Москве и Подмосковье Дмитрий Леонов и Игорь Двинянин, а также Анатолий Мазур — лидер банды «черных риэлторов», убившей 5 человек в Московской области.

Один из подписантов — людоед Андрей Трегубенко, совершавший ритуальные убийства с поеданием трупов. В СМИ он обрел известность из-за того, что верил в сатанизм и устраивал жертвоприношения людьми и животными.

В своем коллективном письме гангстеры и убийцы утверждают, что преданы России и считают, что обязаны помочь стране в трудное время.

Меркачева добавила, что в СИЗО № 2 «Бутырка» сидят получившие пожизненные сроки из числа тех, в отношении кого снова расследуются преступления, а еще те, кто подал апелляционную жалобу. В остальных случаях «пожизненники» отправляют в соответствующие колонии.

«Само место, где располагаются пожизненно осужденные в „Бутырке“, особое — в народе его называют „коридор ПЖ“», — пояснила правозащитница.