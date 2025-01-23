Русские хакеры оставили весь мир без ChatGPT из-за ВСУ

Нейросеть ChatGPT не работает по всему миру из-за вражды русских хакеров с ВСУ

Нейросеть ChatGPT перестала работать по всему миру в результате кибератаки. Ответственность за «обвал» взяли на себя российские хакеры, заявив, что сервис помогал армии Украины, сообщает Mash со ссылкой на одного из авторов атаки с ником Палач.

ChatGPT вывели из строя члены группировки «22с» вместе с Палачом. Последний заявил, что их команда решила прервать деятельность нейросети, потому что украинские военные используют ее для обработки спутниковых фото, чтобы атаковать российских военных.

По данным украинских СМИ, ChatGPT перестал работать на Украине, в США, Португалии, Южной Корее и других странах.

Ранее министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявляла об одной из крупнейших кибератак на государственные реестры страны.

