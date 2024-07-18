Русская подружка Джонни Деппа впервые рассказала об их отношениях

Ранее в СМИ появилась информация, что 61-летний актер закрутил роман с длинноногой блондинкой из России. Как выяснилось, девушка родилась на Урале, а когда повзрослела, то перебралась в Москву, а потом — в Европу. В Праге она открыла собственный салон красоты. Помимо ведения бизнеса девушка работает моделью.

Слухи о том, что россиянка встречается с самым известным актером современности, быстро распространились. Девушку стали атаковать в соцсетях и спрашивать у нее про Деппа. Юлия даже была вынуждена обратиться к прессе, друзьям и коллегам, чтобы они не трогали ее. В конце-концов ей пришлось прокомментировать происходящее.

«Мы познакомились (с Деппом — ред.) случайно на 55-м кинофестивале в Карловых Варах. Это было в 2021 году», — заявила Юлия, не уточнив при этом, дружит ли она с актером, или между ними есть что-то большее.

По слухам, актер и российская модель встречаются с 2022 года.

Ранее папарацци засняли Деппа и Власову в Лондоне.