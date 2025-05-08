Руководство «Мосавтодора» возложило цветы к мемориалу в Одинцовском округе

Руководство «Мосавтодора» возложило цветы к мемориалу «Воинам-дорожникам Великой Отечественной войны» в Одинцовском городском округе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Генеральный директор «Мосавтодора» Казбек Хадиков поблагодарил тех, кто отдал жизнь во время Великой Отечественной войны. Память о том, какие подвиги совершили герои, будет вечно жить в сердцах.

Дорожные войска внесли огромный вклад в обеспечение безопасности родины. Они занимались восстановлением дорог и мостов, которые были повреждены бомбардировками.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов вместе с лидерами зарубежных делегаций возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве. Мероприятие прошло накануне 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.