сегодня в 12:14

Министр обороны Белоусов и главы иностранных делегаций возложили цветы в Москве

Министр обороны России Андрей Белоусов и лидеры зарубежных делегаций возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве. Представители других государств прибыли в страну в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает МО РФ.

Цветы и венки возлагало руководство военных ведомств Алжира, Абхазии, Буркино-Фасо, Белоруссии, Индии, Египта, Кубы, Казахстана, Мьянмы, Таиланда, Монголии, Нигера, Южной Осетии и ЮАР.

Также представители иностранных делегаций почтили память умерших во время Великой Отечественной войны солдат минутой молчания. Мероприятие закончилось торжественным маршем роты почетного караула, а также оркестра.

Ранее у Белоусова спросили, сможет ли Москва отразить атаку беспилотников ВСУ в праздничные дни. Глава Минобороны РФ сказал, что в этом «нет сомнений».