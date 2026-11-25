Искусственный интеллект в Подмосковье помогает оценивать посещаемость спортивных и культурных объектов, а также выявлять нарушения парковки, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Камеры с искусственным интеллектом оценивают загрузку 200 крупнейших спорткомплексов Подмосковья. Специализированный ИИ-агент анализирует данные и предлагает добавить занятия или изменить расписание. Информация автоматически поступает в систему «Мой спорт» и отображается на информационной панели ИИ-агента Минспорта. Эти сведения помогают сотрудникам перераспределять нагрузку на объекты.

Нейросеть также анализирует видеопоток с камер системы «Безопасный регион»: подсчитывает гостей и оценивает заполняемость залов в 147 региональных домах культуры. Система автоматически формирует отчеты, по которым сотрудники определяют востребованные мероприятия и корректируют афишу с учетом интересов жителей.

Кроме того, ИИ каждый час делает снимки с камер наружного наблюдения и выявляет автомобили, которые стоят в запрещенных зонах вдоль дорог дольше 30 минут. Система проверяет систематичность нарушений и передает информацию ответственным сотрудникам. Это позволяет отказаться от ручного мониторинга камер инспекторами, создать единую базу очагов нарушений и эффективнее использовать средства для эвакуации.

Эти и другие ИИ-практики Подмосковья опубликованы на портале «Цифровой регион», отметили в Мингосуправления региона.

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По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.