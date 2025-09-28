Руководителя Российской епархии ААЦ архиепископа Езраса добавили в «Миротворец»*

Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ), патриарший экзарх в России, младший брат Католикоса всех армян Гарегина II архиепископ Езрас (Мкртич Нерсисян) был добавлен 28 сентября в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает РИА Новости .

Архиепископа Езраса добавили в базу по нескольким причинам. Среди них поддержка РФ и якобы «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

При этом, конкретные деяния, из-за которых архиепископа добавили в базу, не называются.

На сайте «Миротворец»* публикуют личные данные всех, кто действует против Украины. Например, 28 сентября сообщалось, что в базу добавили российского миллиардера Романа Абрамовича. Выяснилось, что там он находится с марта 2022 года.

*Экстремистский украинский сайт «Миротворец» заблокирован на территории России.

